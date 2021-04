POL-HK: Soltau: Scheibe eines Baggers beschädigt; Bispingen: Unfallfahrt endet an Carport (Fotos anbei; Walsrode: Alkoholisiert und zu schnell - Pkw landet im Vorgarten

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Scheibe eines Baggers beschädigt; Bispingen: Unfallfahrt endet an Carport (Fotos anbei; Walsrode: Alkoholisiert und zu schnell - Pkw landet im Vorgarten

Heidekreis (ots)

14.04 / Scheibe eines Baggers beschädigt

Soltau: Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 und Mittwoch, 06.30 Uhr die Windschutzscheibe eines Baggers, der an einer Baustelle im Neubaugebiet Drögenheide abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.04 / Unfallfahrt endet an Carport (Fotos anbei)

Bispingen: Ein 38jähriger Autofahrer aus Bad Fallingbostel kam am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr auf der Seestraße in Bispingen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei soll nach Angaben des Verunfallten ein mehrfaches Niesen ursächlich gewesen sein. Der Pkw fuhr kurz vor der Einmündung Rosenhoftrift parallel zur Fahrbahn über einen Grünstreifen/Acker, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen einen Carport. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

15.04 / Alkoholisiert und zu schnell - Pkw landet im Vorgarten

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.40 Uhr kam es an der Einmündung Dr.-Schomerus-Straße / Sunderstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Die mutmaßliche Fahrerin, eine 38jährige Walsroderin, befuhr die Dr.-Schomerus-Straße offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Einmündungsbereich steuerte sie ihr Fahrzeug ungebremst geradeaus gegen eine Grundstücksmauer und von dort in den Vorgarten des anliegenden Mehrfamilienhauses, wo sie mit einem abgestellten Pkw kollidierte. Zwei männliche Personen sollen aus dem Pkw geflüchtet sein, die Walsroderin und ein weiterer Insasse blieben verletzt zurück. Die Frau gab an, Alkohol getrunken zu haben und gefahren zu sein. Beide Verletzte kamen in ein Krankenhaus, wo der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

15.04 / Fußgänger angefahren und geflüchtet - Erneuter Zeugenaufruf der Polizei

Soltau: Wie bereits in einer Pressemeldung vom 04.03.21 beschrieben, sucht die Polizei Soltau nach dem Fahrer eines grauen Pkw der Marke Skoda: Am Mittwochabend, 03.03.2021 wurde ein Fußgänger an "Krauls Eck" von einem Pkw erfasst und verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen 18.45 Uhr überquerte der 19jährige Fußgänger bei Grünlicht aus Richtung Winsener Straße kommend die Kreuzung in Richtung Celler Straße. Zeitgleich bog ein grauer Pkw der Marke Skoda, Kennzeichen HK-... aus der Celler Straße kommend nach links in die Wilhelmstraße ab. Der heranwachsende Soltauer versuchte dem Pkw noch auszuweichen, wurde aber von der Front des Fahrzeugs erfasst und dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Die Polizei geht davon aus, dass zu dieser Zeit der Unfall beobachtet wurde und setzt darauf, dass der erste Aufruf möglicherweise von Zeugen nicht gelesen wurde. Hinweise bitte unter 05191/93800.

