Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meinholz: Kontrolle über Pkw verloren; Bad Fallingbostel

A7: Wolf angefahren

Heidekreis (ots)

12.04 / Kontrolle über Pkw verloren

Meinholz: In der Nacht zu Montag, gegen 00.00 Uhr kam ein Pkw auf einem Waldweg im Bereich Meinholz von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 20jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die aufnehmenden Polizeibeamten ließen eine Blutprobe durchführen, stellten den Führerschein des Fahrers sicher und leiteten ein Verfahren ein.

12.04 / Wolf angefahren

Bad Fallingbostel / A7: Am Montagmorgen, gegen 06.25 Uhr kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, Gemarkung Bad Fallingbostel, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Wolf. Das Tier konnte nicht aufgefunden werden. Ein Wolfsberater wurde in Kenntnis gesetzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell