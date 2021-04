Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Rethem: Taschendiebstahl: Geldbörsen entwendet; Bad Fallingbostel: Schuppen abgebrannt; Munster:Vandalismus am Bahnhof

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.04.2021 Nr. 1

08.04./Taschendiebstahl: Geldbörsen gestohlen

Walsrode/Rethem: Gleich drei Mal schlugen Taschendiebe am Donnerstag in Walsrode und Rethem zu und erbeuteten die Geldbörsen der Geschädigten. In Walsrode in der Sudeten- und Quintusstraße wurden in dortigen Einkaufsmärkten die Geldbörsen eines 72-Jährigen sowie einer 63-Jährigen aus deren Jackentaschen entwendet. In der Stöckener Straße in Rethem wurde einer 60-Jährige Dame in einem dortigen Einkaufsmarkt ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Solche Form von Diebstählen können auch teuer werden. Es kommen Kosten auf die Betroffenen zu, unter anderem für den Ersatz der Ausweisdokumente oder Geldkarten, wobei die Neubeschaffung auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist es wichtig, Taschendieben die Arbeit so schwer wie möglich zu gestalten. Die Polizei weist darauf hin, dass Täter gerade gerade in Supermärkten das Abgelenkt sein während der Einkaufstätigkeit ausnutzen, um dann schnell und unbemerkt Beute zu machen. Achten sie daher besonders auf ihre Wertsachen. Verstauen sie diese sicher und dicht am Körper. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene die Polizei verständigen, Geld- und Kreditkarten sperren lassen und Anzeige erstatten. Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

08.04./ Schuppen geriet in Brand

Bad Fallingbostel: Ein Holzschuppen ist am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr, in der Breslauer Straße in Brand geraten. Durch das Feuer wurde der Schuppen und das Inventar stark beschädigt. Schäden entstanden durch die Hitzeentwicklung auch an dem angrenzenden Wohnhaus. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Personen waren nicht in Gefahr. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

08.04./ Vandalismus am Bahnhof

Munster: Unbekannte Täter beschädigten die Plexiglasscheiben an einem Wartebereich am Bahnhof Munster und zerstörten dabei auch die Verglasung eines darin aufgestellten Fahrplankasten. Dieser wurde dadurch unbrauchbar. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Zeugen, die im Zeitraum vom 07.04.21, 16:00 Uhr bis 08.04.,06:00 Uhr, Beobachtungen hierzu gemacht haben, können sich bei der Polizei Munster unter Tel.: 05192/9600 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell