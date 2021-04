Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Eingeschaltete Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus; Bispingen: Sattelauflieger brennt: Hochwertige PKW beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.04.2021 Nr. 2

05.04./Eingeschaltete Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Soltau: Zu einem Brandalarm in der Soldiner Straße musste die Feuerwehr Soltau am Ostermontag gegen 18:05 Uhr ausrücken. Grund der Ursache war ein Kochtopf welcher auf der der eingeschalteten Herdplatte vom Wohnungsinhaber vergessen wurde und Feuer fing.

06.04./Sattelauflieger brennt: Hochwertige PKW beschädigt

Bispingen: Auf einem Autobahnrastplatz bei Bispingen geriet in der vergangenen Nacht der Auflieger eines Sattelzuges in Brand. Durch das Feuer wurde der Auflieger, wie auch zwei transportierte hochwertige Fahrzeuge der Marke Ford und Lola stark beschädigt. Grund für das Feuer war vermutlich ein vorheriger technischer Defekt der Bremsanlage am Auflieger. Die Feuerwehren aus Bispingen und Behringen waren zur Brandbekämpfung vor Ort im Einsatz. Die Höhe des Schaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

