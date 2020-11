Polizei Münster

POL-MS: Polizisten ziehen manipulierte Motorräder aus dem Verkehr

MünsterMünster (ots)

In dieser Woche zogen Polizisten zwei manipulierte Motorräder aus dem Verkehr.

Am Dienstag (3.11.) stoppte ein Polizist einen 22-Jährigen auf seinem Sportmotorrad an der Grevener Straße, nachdem er mit enormer Lautstärke an ihm vorbeigefahren war. Bei der Kontrolle entdeckte der Beamte, dass aus dem Auspuff Teile ausgebaut worden waren, die eben diese Lautstärke reduzieren sollten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige erstattet.

Gleich die erste Fahrt mit einem neuen Motorrad ist am Donnerstag (05.11.) auf der Hammer Straße mit einer Anzeige beendet worden. Der 38-jährige Fahrer war einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes aufgefallen, weil er zwar langsam aber recht laut über die Hammer Straße fuhr. Nachdem der Fahrer angehalten worden war, stellte sich heraus, dass er sich am Vortag dieses neue Motorrad, als Rennmaschine ausgestaltet, zugelegt hatte. Bei der Überprüfung des Zweirades war schnell klar, dass aus dem Auspuff ein Schalldämpferteil herausmontiert worden war. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.

