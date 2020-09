Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Ferienhauses mit hohem Gebäudeschaden, Bewohner bleiben unverletzt

Großlittgen (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am 08.09.2020 durch unbeaufsichtigt brennende Kerzen zu einem Brand eines Ferienhauses. Dabei sprangen die Flammen der Kerzen auf die im Wald gelegene Jagdhütte über. Trotz unmittelbarem Löschversuch der Bewohner entstand durch das Feuer und die Hitzeentwicklung ein großer wirtschaftlicher Sachschaden. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich. Die Hütte ist derzeit unbewohnbar, Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Landscheid/Burg, Feuerwehr Salmtal sowie der Polizei Wittlich.

