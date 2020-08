Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Heckscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen 20:45 Uhr ein Ford in der Max-Joseph-Straße beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein die Heckscheibe des geparkten Autos ein, gelangten aber durch ein zur Sicherung angebrachtes Gitter nicht in das Inneres des Fahrzeuges. Daraufhin flüchteten die Täter, ohne etwas entwendet zu haben. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell