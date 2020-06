Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht 1800,- Euro Schaden

Am Samstag, dem 13.06.2020, gg. 12.30 Uhr befuhr in ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit seinem, LKW bis 3,5 t, einem Opel Vivaro, in Fulda die Joosstraße. bei der es sich um eine Einbahnstraße handelt. In der Joosstraße kam der 33-Jährige ausgangs einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW, einen Opel Astra. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit dem geparkten PKW flüchtete der 33-Jährige jedoch von der Unfallstelle. Aufgrund eines wachsamen Zeugen und der nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Da bei ihm auch noch Alkoholgeruch festzustellen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. An dem LKW des Unfallverursachers und an dem geparkten PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1800,- Euro.

Aufmerksame Zeugen sahen am 14.06.2020 gg. 22:35 Uhr wie ein zwanzigjähriger aus Fulda mit seinem PKW Skoda auf dem Parkplatz der Merkur-Spielothek in Petersberg beim Ausparken einen geparkten Renault aus dem Landkreis Schmalkalden angefahren hat. Anschließend fuhr der Fahrer davon. Durch die Zeugen wurde das Kennzeichen abgelesen. Der Fahrer konnte an der Wohnanschrift ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wg. Verkehrsunfallflucht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- Euro.

