Polizei Münster

POL-MS: 26-jährige Radfahrerin stürzt am Horstmarer Landweg - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Eine 26-jährige Radfahrerin zog sich am Montagabend (2.11., 21:09 Uhr) bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwere Verletzungen zu.

Die junge Frau fuhr an der Einmündung Am Breilbusch an einer Baustelle gegen eine Asphaltkante und stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte an dieser Stelle ein Unbekannter die Absperrbaken der Baustelle geöffnet, so dass die Radfahrerin in der Dunkelheit die Gefahr nicht erkennen konnte und die Kontrolle über ihr Zweirad verlor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Telefon: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell