Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am vergangenen Freitag Vormittag wurde ein auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Hauptstraße 31 geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter 06333/9270. /piwfb

