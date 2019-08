Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Feuer in Waldstück.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend brannte es in einem Waldstück an der Straße Gergerloh aus bislang ungeklärter Ursache. Das Feuer breitete sich auf rund 10 Quadratmeter aus und konnte dann von der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise zu möglichen Verursachern des Feuers nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

