POL-LIP: Lage. Unfall beim Abbiegen.

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr wollte eine 53-jährige Detmolderin mit ihrem Audi von der Bielefelder Straße nach links in den Hellweg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW, dessen 33-jährige Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die 33-jährige Beifahrerin im VW wurde bei der Kollision leicht verletzt und ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro an den Fahrzeugen. Der Audi musste abgeschleppt werden.

