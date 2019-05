POL-RZ: Brand in einem Alten-und Pflegeheim

Polizeidirektion Ratzeburg

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Aumühle

Am 04.05.2019, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einem Brand in einem bewohnten Apartment des Alten-und Pflegeheims in Aumühle, wodurch eine Personen aufgrund ihrer Verletzungen wenige Tage später verstarb und drei Personen verletzt wurden. Über die Auslösung der Brandmeldeanlage wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. In einem Apartment eines 92-jährigen Bewohners ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der 92-jährige wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen, über dessen Balkon, von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Am 06.05.2019 wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 92-jährige Bewohner verstorben ist. Zwei Pflegekräfte (23 und 25 Jahre alt) sowie eine weitere Bewohnerin des Alten-und Pflegeheimes kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ebenfalls in ein Krankenhaus. Während der Löscharbeiten wurde der Gebäudetrakt vorsorglich geräumt. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

