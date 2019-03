Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Bungalow durch Feuer zerstört

Emlichheim (ots)

Gestern Nachmittag geriet aus noch ungeklärter Ursache gegen 15:00 Uhr ein Bungalow in der Rerinkstraße in Brand. Der Bungalow wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Wohnhaus.

Die Feuerwehren aus Emlichheim, Hoogstede, Laar, Ringe und Neuenhaus waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer ab. Die Feuerwehr aus Coevorden (NL) unterstütze dabei mit einer Hubrettungsbühne die Löscharbeiten. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

