Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Str., Motorradfahrer wurde bei Verkehrsunfall verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine 28 jährige Pkw-Fahrerin aus Gescher fuhr mit ihrem PKW, vom linken Fahrbahnrand der Borkener Str. aus, in den fließenden Verkehr in Richtung Innenstadt ein. Dabei übersah sie einen, in gleiche Fahrtrichtung fahrenden, von hinten herannahenden, 28 jährigen Motorradfahrer aus Coesfeld. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der Motorradfahrer eine Vollbremsung. Dabei kam dieser zu Fall ohne mit dem Pkw zu kollidieren. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Daher wurde er mit einem ebenfalls hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Münster gebracht.

