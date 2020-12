Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Am Freitag, 04.12.2020, 06.38 Uhr, bog eine 49 Jahre alte Frau aus Lüdinghausen mit ihrem Auto in Lüdinghausen von der Seppenrader Straße nach links in die Steverstraße ein. Zeitgleich überquerte ein 19 Jahre alter Mann aus Lüdinghausen auf der dortigen Fußgängerfurt die Steverstraße. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger eine Kopfverletzung erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Am unfallbeteiligten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700,- Euro.

