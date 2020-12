Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Straße "Sudendorp" und "Strontianitfeld" - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser, Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Freitag, 04.12.2020, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in jeweils ein Wohnhaus in Senden-Ottmarsbocholt, Straße "Sudendorp" und Straße "Strontianitfeld" ein. Dabei durchsuchten sie die Wohnungen und entfernten sich. Zum Diebesgut sind noch keine gesicherten Angaben möglich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591-7930, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell