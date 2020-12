Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee - Mauerwerk eines Gebäudes beschädigt - Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

CoesfeldCoesfeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 03.12.2020, 18.00 Uhr und Freitag, 04.12.2020, 11.00 Uhr, wurde in Havixbeck, Blickallee, das Mauerwerk des Gebäudes eines dortigen Verbrauchermarktes, vermutlich durch den Fahrer eines Lastwagens, auf einer Länge von 14 Metern beschädigt. Infolge der festgestellten Farbanhaftungen ist zu vermuten, dass der Lastwagen blau lackiert war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541-140, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell