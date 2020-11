POL-LG: ++ versuchter Pkw Diebstahl ++ Leichtkraftradfahrer schwer verletzt - betrunken mit Baum kollidiert ++ Geldbörse geraubt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse geraubt

Einem 23-Jährigen wurde am späten Mittwochabend von drei unbekannten Tätern Bargeld geraubt. Die Tat ereignete sich in der Soltauer Straße, Höhe der Einmündung Hinter der Saline. Der 23-Jährige wurde dort von zwei Tätern festgehalten, während ein Dritter sich im Hintergrund hielt. Die Täter stahlen dem Opfer Bargeld aus dem Portemonnaie und flüchteten dann in ein nahegelegenes Wohnhaus. Bei den Tätern handelte es sich um dunkel gekleidete Männer südosteuropäischer Herkunft, im Alter zwischen ca. 18 und 23 Jahren. Einer der Täter war auffallend klein und zierlich, ca. 150 cm groß, während die beiden anderen ca. 175 bzw. 180 cm groß waren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Betzendorf - Pkw beschädigt und Fahrzeugteile gestohlen

In der Nacht zum 11.11.20 haben unbekannte Täter einen Toyota beschädigt, der in der Alte Poststraße abgestellt war. Die Motorhaube des Pkw wurde zerkratzt und u.a. zwei Regenrinnen vom Dach sowie zwei Blinkerabdeckungen abgebaut und gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - versuchter Pkw Diebstahl

Zwischen dem 10.11.20, 12.00 Uhr, und dem 11.11.20, 11.25 Uhr, haben unbekannte Täter versucht einen VW Polo zu stehlen, der auf einem Parkplatz in der Straße Am Bargenturm abgestellt war. Es bleibt bei dem Versuch, jedoch verursachen die Täter Sachschäden von geschätzten 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Teile aus Kleintransporter ausgebaut und entwendet

Am Mittwochabend, 11.11.20, wurde bei der Polizei angezeigt, dass unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters eingeschlagen haben, der in der Gebrüder-Heyn-Straße auf dem Parkstreifen abgestellt war. Aus dem Sprinter haben die Täter das verbaute Navigationsgerät ausgebaut und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 04. und 11.11.20. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken am Steuer

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei am Mittwochnachmittag den 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler an dessen Wohnanschrift. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Daimler-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Dem 54-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen. Einen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen, weil der 54-Jährige keinen mehr besaß. Zuvor war der 54-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Straße Auf der Höhe dadurch aufgefallen, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte und versucht hatte Kunden zu umarmen. Dort hatte er sich zudem unrechtmäßig als Polizeibeamter ausgegeben. Weiterhin hat er einen im Einkaufsmarkt angestellten Mann massiv beleidigt. Später beleidigte er auch eine Polizeibeamtin, sodass in Folge gleich vier Strafverfahren gegen den 54-Jährigen eingeleitet wurden.

Lüneburg - Buswartehäuschen beschädigt

Eine Glasscheibe eines Buswartehäuschens im Imkerstieg ist von unbekannten Tätern am 11.11.20, zwischen 08.00 und 14.55 Uhr, eingeschlagen worden. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz, OT. Kiefen/ Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.11.20 auf der Bundesstraße 493. Dabei waren in der 50 km/h-Zone insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs.

In den frühen Morgenstunden des 12.11.20 kontrollierte die Polizei auch im Lüchower Stadtgebiet. Dabei waren insgesamt zwei Pkw-Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 75 km/h innerorts gemessen.

Uelzen

Wriedel, OT. Schatensen/Wulfsode - junge Autofahrerin verunfallt tödlich - Pkw total zerstört

Eine 20 Jahre alte, polnische Fahrerin eines Pkw Audi ist in den späten Abendstunden des 11.11.20 auf der Kreisstraße 21 zwischen Schatensen und Wulfsode tödlich verunglückt. Die Frau war gegen 23:30 Uhr alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Leitpfosten, driftete in eine Baumreihe und prallte gegen eine Birke. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Bienenbüttel - betrunken verunfallt - 1,9 Promille - zu Fuß geflüchtet

Eine 38 Jahre alte Unfallfahrerin hat in den Nachtstunden zum 12.11.20 im Bereich Bienenbüttel versucht zu Fuß von einem Unfallort abzuhauen. Die 38-Jährige aus Bardowick (LK Lüneburg) war gegen 23:30 Uhr mit ihrem Pkw Ford Mondeo alleinbeteiligt in der Hohnstorfer Straße verunfallt, gegen einen Stromkasten gefahren und dann in einem Vorgarten gelandet. Die betrunkene Fahrerin versuchte in der Folge von der Unfallstelle abzuhauen, konnte jedoch nach dem Hinweis von Zeugen durch Polizeibeamte einige hundert Meter weit entfernt aufgegriffen werden. Bei der Dame wurde ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung und -unfallflucht stellten die Beamten auch den Führerschein der Frau sicher. Verletzt wurde niemand.

Bienenbüttel - Leichtkraftradfahrer schwer verletzt - betrunken mit Baum kollidiert

Schwere Verletzungen erlitt ein 32 Jahre alter Leichtkraftradfahrer in den Mittagsstunden des 11.11.20 auf der Kreisstraße 42 zwischen Bienenbüttel und Wulfstorf. Der junge Mann war gegen 11:45 Uhr unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehend mit seinem Moped Peugeot gegen einen Baum geprallt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Suderburg - von der Fahrbahn abgekommen - Baum touchiert - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den Nachmittagsstunden des 11.11.20 auf der Kreisstraße 9. Der Mann war gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Suderburg und Suderburger Kreisel unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Leichtverletzte wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 7800 Euro.

Wrestedt/Emern/Uelzen - "Gerüchtelage" nach Feststellung von Verletzung einer Stute/Pferd - Polizei relativiert "Gerüchte" - Ursache für Verletzung auch nach Rücksprache mit Tierarzt und Veterinär nicht abschließend geklärt - aktuell keine direkten Hinweise auf einen tierfeindlichen Übergriff

In Hinblick auf eine insbesondere im Landkreis Uelzen anhaltenden "Gerüchtelage" auch über Messenger-Dienste bittet die Polizei um Sensibilität auch bei der Weiterverbreitung von "Gerüchten" oder gut gemeinter Warnhinweise. In den späten Abendstunden des 08.11.20 wandte sich eine Pferdehalterin an die örtliche Polizei und meldete die Verletzung einer ihrer Tiere auf einer Koppel im Bereich Emern. Die Stute, die mit anderen Pferde auf einer Koppel außerhalb des Ortes gehalten wurde, erlitt vermutlich im Zeitraum des 08.11.20 zwischen 13:00 und 22:00 Uhr eine Verletzung im Genitalbereich, der tierärztlich behandelt werden musste. Neben dem behandelnden Tierarzt wurde in der Folge auch der Veterinär des Landkreises eingeschaltet. Die Möglichkeit der Fremdeinwirkung besteht, wobei jedoch die Ursache für die Verletzung des Tieres derzeit nicht abschließend geklärt werden kann. Weitere entsprechende Vorfälle in der Region sind nicht bekannt. Auch in Absprache mit dem Veterinäramt Uelzen ermittelt die Polizei, da ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nicht abschließend ausgeschlossen werden kann. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -331, entgegen.

Suderburg - ohne Führerschein mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis stoppte die Polizei einen 38 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads Yamaha in den Mittagsstunden des 11.11.20 auf der Kreisstraße 9. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 11.11.20 An der Bahn. Dabei ertappten die Beamten insgesamt fünf zu schnelle Fahrzeugführer. Schnellste war eine 58 Jahre alte Autofahrerin mit 82 km/h.

