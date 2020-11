Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ junge Autofahrerin verunfallt tödlich - Pkw total zerstört ++

LüneburgLüneburg (ots)

Uelzen

Wriedel, OT. Schatensen/Wulfsode - junge Autofahrerin verunfallt tödlich - Pkw total zerstört

Tödlich verunfallte eine 20 Jahre alte polnische Fahrerin eines Pkw Audi in den späten Abendstunden des 11.11.20 auf der Kreisstraße 21 zwischen Schatensen und Wulfsode. Die Frau war gegen 23:30 Uhr alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Leitpfosten, driftete in eine Baumreihe und prallte gegen eine Birke. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell