POL-LG: ++ Kleingartenkolonien aufgebrochen - Werkzeuge & Gartengeräte erbeutet - Polizei ermittelt ++ verunfallt - im Graben zum Stehen gekommen ++ Qualm und Brand in Innenraum ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 11.11.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Schulgebäude - Laptops und Nähmaschinen erbeutet

In das Gebäude des Johanneums in der Theodor-Heuss-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.11.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, betraten mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten mehrere Laptops sowie Nähmaschinen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kleingartenkolonien aufgebrochen - Werkzeuge & Gartengeräte erbeutet - Polizei ermittelt

Zu mehreren Aufbrüchen von Kleingartenparzellen kam es im Verlauf vom 09.11. auf den 10.11.20 in der Stöteroggestraße - KGV Krähensaal. Dabei wurden bei mindestens zwei Parzellen die Fenster aufgebroch und Gartengeräte sowie Werkzeuge gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Antiquitätengeschäft scheitert - Scheibe beschädigt

Die Fensterscheibe eines Antiquitätengeschäfts - Auf der Altstadt - beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 07. bis 10.11.20. Dabei versuchten sich die Täter an einem doppelverglasten Fenster, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Hotel

In das Gebäude eines Hotels in der Hasenburg brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.11.20 ein. Die Täter gelangten ins Gebäude und erbeuteten Bargeld sowie u.a. einen Beamer. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - "aufgefahren" - 13.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 10.11.20 auf der Bundesstraße 209. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Clio hatte zwischen Amelinghausen und Etzen gegen 16:15 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender Pkw Nissan einer 58-Jährige aufgrund eines Traktors deutlich bremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Lüneburg - Radfahrer übersehen - leichtverletzt

Zu einer Kollision mit einem Radfahrer kam es in den Morgenstunden des 11.11.20 in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf hatte gegen 06:40 Uhr beim Abbiegen in die Olof-Palme-Straße einen auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrenden 65- Jahre alten Radfahrer übersehen. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Künsche - verunfallt - im Graben zum Stehen gekommen

Nach links von der Fahrbahn ab kam ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 10.11.20. Der Senior war gegen 14:10 Uhr dabei gegen ein Verkehrszeichen gefahren und kam im Graben zum Stehen. Er bleib glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Dannenberg - Qualm und Brand in Innenraum

Zu einem Brand im Innenraum eines Pkw VW Touran kam es in den Abendstunden des 10.11.20 in der Lüchower Straße. Der Pkw einer 53-Jährigen hatte gegen 19:30 Uhr während der Fahrt im Innenraum zu qualmen angefangen, so dass die Frau ihr Fahrzeug abstellte. Nach dem Anhalten brannte es im Innenraum. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse gestohlen - beim Einkauf angerempelt - Polizei mahnt um Umsicht

Die Geldbörse eines 83-Jährigen erbeuteten zwei Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 10.11.20 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bernhard-Nigebur-Straße. Die beiden Unbekannten hatten den Senior gegen 14:30 Uhr angerempelt, als dieser gerade seinen Einkaufswagen abgestellte. Dabei zogen sie ihm die Geldbörse aus der Manteltasche. Die Polizei ermittelt und mahnt zu umsichtigen Verhalten: "Tragen Sie ihre Wertsachen am Besten in verschlossenen Innentaschen". Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - zehn Tage aus der Wohnung verwiesen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 31 Jahre alten Uelzener. Der Mann hatte in den Abendstunden des 10.11.20 in der gemeinsamen Wohnung seine Lebensgefährtin geschubst, so dass dieses mit dem Kopf gegen die Wand prallte. Die alarmierte Polizei verwies den Aggressor gegen 20:00 Uhr für zehn Tage aus der Wohnung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Himbergen - Heckscheibe von Pkw beschädigt

Die Heckscheibe eines in der Göhrdestraße abgestellten Pkw VW Up beschädigten Unbekannte im Verlauf des 10.11.20 zwischen 08:00 und 15:00 Uhr. Es entstand ein Schaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen, OT. Westerweyhe - "Hausmüll" im Garten entsorgt - Mann als Widerholungstäter

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf eine männliche Person geben können, die seit nunmehr fast drei Jahren immer wieder nachts oder am späten Abend Hausmüll in einem Vorgarten eines Einfamilienhauses im Papagonenweg in Westerweyhe entsorgt.

Die Person wurde einmal bei der Tatausführung beobachtet und wird wie folgt beschrieben!

- vermtl. Alter zwischen 35-50 Jahre - Größe ca. 185-190cm - Brillenträger - schlank - dkl.blondes Haar, leicht wellig - bei der Tat trug er einen weinroten Blouson - er fuhr ein Damenrad/Klapprad mit vermtl. 20/24 Zoll Reifen

Wer Hinweise zu der Person geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die vielleicht einen Zusammenhang vermuten lassen, setzt sich bitte mit der Polizei Uelzen, Tel 0581-930-128, in Verbindung.

Uelzen - Fußgänger an Überweg übersehen - leicht verletzt

Zwei 20 und 52 Jahre alte Fußgängerinnen übersah ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den frühen Abendstunden des 10.11.20 an einem Fußgängerüberweg in der Ringstraße. Der Daimler-Fahrer wollte gegen 18:00 Uhr nach links in der Veerßer Straße abbiegen, fuhr dabei die beiden Frauen an. Beide wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.11.20 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein 44 Jahre alter Fahrer mit 142 km/h. Parallel ahndeten die Beamten zwei Überholverbote.

