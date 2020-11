POL-LG: ++ Grundstückspfeiler umgefahren und geflüchtet ++ "uneinsichtig" - betrunken geparkten Pkw angefahren - Ingewahrsamnahme nach mehrmaliger Trunkenheitsfahrt ++ Warnung vor ... ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Presse - 09.11.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büro

Zwischen dem 06. und 08.11.20 brachen unbekannte Täter in ein Büro in der Universitätsallee ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten im Büro die Schränke. Ob bzw. was gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Durch den Einbruch entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Stadt und Landkreis Lüneburg - Warnung vor Falsche Polizeibeamten

Angebliche Polizeibeamte haben in den Nachtstunden zum 09.11.20 mehrere Senioren aus der Stadt und dem Landkreis Lüneburg angerufen und u.a. befragt, ob sie Wertgegenstände bzw. Schmuck oder Bargeld im Haus hätten. Die meisten der teils hochbetagten Angerufenen beendeten das Gespräch sofort, einige wenige gaben einige Auskünfte, bevor sie das Telefonat beendeten.

Adendorf - Grundstückspfeiler umgefahren und geflüchtet

In der Nacht zum 09.11.20 stieß ein bislang Unbekannter vermutlich mit einem Lkw im Theodor-Storm-Weg gegen einen gemauerten Grundstückspfeiler. Durch den Zusammenstoß, der gut hörbar gewesen sein dürfte, wurde der Pfeiler aus dem Fundament gebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Bereits In der Nacht zum 06.11.20 fuhr ein Unbekannter in einen Maschendrahtzaun im Bereich Schwarzer Weg/ Lindenweg und verursachte dort einen Schaden von ebenfalls ca. 1.000 Euro. Auch dieser Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Melbeck - Kofferraum ausgebohrt

Den Kofferraum eines Mercedes Vito haben unbekannte Täter in der Nacht zum 09.11.20 aufgebohrt. Aus dem Mercedes, der im Berliner Ring abgestellt war, stahlen die Täter u.a. Werkzeug und Radio- bzw. Fernsehzubehör. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Deutsch Evern - Strohballen in Brand gesetzt

Am Montag, 09.11.20, gegen 04.30 Uhr, wurden mehrere brennende Strohballen auf einer ehemaligen Viehweide in der Melbecker Straße festgestellt. Die Strohballen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Strohballen von Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Den Lack eines Mercedes, der im Deutsch Evern Weg abgestellt war, haben unbekannte Täter am 09.11.20, zwischen 00.30 und 09.50 Uhr, derart zerkratzt, dass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert am Steuer

Einen 48-jährigen VW-Fahrer hat die Polizei am Montagmorgen, 09.11.20, in der Straße Auf der Hude kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bardowick - die Polizei kontrolliert

Am 08.11.20. in der Zeit von 13.15 bis 14.20 Uhr, wurde in der Hamburger Landstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 10 Verstöße wurden geahndet. Der Schnellste wurde mit 74 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Einbruch in Kfz-Werkstatt

In die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt - Zwei Linden - brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.11.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen/Ebstorf - "uneinsichtig" - betrunken geparkten Pkw angefahren - nach Blutentnahme nochmals ertappt - Ingewahrsamnahme nach mehrmaliger Trunkenheitsfahrt

Äußerst uneinsichtig zeigte sich ein 37 Jahre alter Fahrer eines Transporters Iveco im Verlauf der Nachmittagsstunden des 08.11.20. der Mann aus der Gemeinde Wriedel war gegen 14:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ludwig-Erhard-Straße in Uelzen aufgefallen, da er beim Wegfahren von der Zapfsäule einen Pkw VW touchiert hatte. Die alarmierte Polizei stellte bei dem 37-Jährigen einen Alkoholwert von 2,87 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe im Rahmen des Strafverfahrens entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Führen eines Kfz untersagt. Gegen 16:45 Uhr fiel der Mann im Medinger Weg in Ebstorf abermals einer Polizeistreife auf. Er war mit einem Pkw Ford unterwegs, um mit einem Schlüssel seinen Leih-Lkw aus Uelzen abzuholen. Bei der erneuten Kontrolle "pustete" der Mann einen Alkoholwert von 2,81 Promille. Ein erneutes Strafverfahren wurde eingeleitet und parallel wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Trunkenheitsfahrten/Straftaten in Gewahrsam genommen.

Bienenbüttel - Jagdhochsitz gestohlen

Einen Jagdhochsitz stahlen Unbekannte in der Zeit von Sa, 07.11.20, 17.30 Uhr, bis So., 08.11.20, 10.30 Uhr, in einem Waldstück in Hohenbostel (bei Bienenbüttel). Der "Jagdhochsitzes" war auf einem fahrbaren Untersatz montiert. Vermutlich aufgrund des schlechten unbefestigten Untergrund verunfallten die Dieb während des Abtransportes im Bereich des Verbindungswegs zwischen Hohenbostel und Deutsch Evern und ließen dort den Hochsitz völlig zerstört zurück. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Aufgrund des schönes Wetters waren viele Menschen im Wald unterwegs und haben ggfs. eine Beobachtung gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - Pkw beschädigt

Die Scheiben eines auf einem Parkplatz in der Hansestraße abgestellten Pkw VW Golf schlugen Unbekannte in der Nacht zum 09.11.20 ein. Parallel wurde der Innenraum verschmutzt, so dass ein Sachschaden von gut 700 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Einbruch in Liegenschaft

In eine Liegenschaft Am Leinenberg brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.11.20 ein. Die Täter gelangten in einen Lagerraum und stahlen u.a. Desinfektionsmittel. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 08.11.20 auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring - Höhe Halligdorf. Dabei waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 134 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

