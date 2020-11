Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbruch in Wohnhaus - wer kann Hinweise auf den Verbleib das Diebesgut geben? ++ Ölkanister entsorgt ++ Unbekannte beschädigen Geldautomaten ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Südergellersen - Einbruch in Garagen

Zwischen dem 04.11.20, 17.00 Uhr, und dem 05.11.20, 15.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in Garagen in der Straße Auf dem Brink und im Westergellerser Weg ein. Es wurden hochwertige Gartengeräte, sowie eine Spargelwaage gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Bleckede/ Neetze - Unbekannte beschädigen Geldautomaten

Am 06.11.20, gegen 00.45 Uhr, haben zwei unbekannte Täter versucht den Geldautomaten einer Tankstelle in der Fritz-von-der-Berge-Straße in Bleckede aufzubrechen. Die Täter lösten Alarm aus und flüchteten. Bereits kurz zuvor, gegen 00.20 Uhr, hatten die gleichen Täter versucht den Geldautomaten einer Tankstelle in der Straße Am Bahnhof in Neetze gewaltsam zu öffnen. Auch hier richteten die Täter lediglich Sachschaden an. Hinweise nehmen die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, bzw. die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Am 05.11.20, zwischen 15.30 und 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Eichenwald ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür aus, betraten und durchsuchten sämtliche Wohnräume und stahlen Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Farbe aus dem Fenster gekippt

Ein polizeilich "gut" bekannter 27-Jähriger steht im dringenden Verdacht am Donnerstagabend, 05.11.20, einen Eimer mit weißer Farbe aus dem Fenster seiner Wohnung in der Straße Am Sande geworfen zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.05 Uhr. Die Farbe verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn und an umliegenden Gebäuden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Ein weiteres Verfahren, wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, musste die Polizei noch am gleichen Abend gegen den Tatverdächtigen einleiten, da er weiterhin im Verdacht steht gegen 21.45 Uhr u.a. ein Holzbrett aus dem Fenster geworfen zu haben, welches vor einem Pkw auf die Straße schlug. Zeugen, die einen oder beide Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Drogen sichergestellt

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstagnachmittag, stellten Polizeibeamte bei einem 39-Jährigen u.a. einen Klemmleistenbeutel und zwei sogenannte "Tränen" mit Drogen, sowie mehrere Tabletten sicher. Die Kontrolle fand am 05.11.20, gegen 14.45 Uhr, in der Ilmenaustraße statt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Deutsch Evern - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter ist zwischen dem 04.11.20, 16.30 Uhr, und dem 05.11.20, 08.30 Uhr, gegen einen VW Transporter gefahren, der in der Schützenstraße auf dem Parkplatz eines Postverteilerzentrums abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ jedoch keinerlei Personalien. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Amelinghausen - Rechtsfahrgebot missachtet - Entgegenkommende verunfallt - Zeugen gesucht

Am 03.11.20, gegen 07.10 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Renault die B 209 von Amelinghausen in Richtung Soltau. Hinter der Ortschaft Etzen, im Bereich einer Linkskurve, kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein weißer Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Renault-Fahrerin stark ab, wich nach rechts aus und stieß seitlich gegen eine Leitplanke bevor der Pkw endgültig zum Stillstand kam. Der entgegenkommende Pkw, es handelte sich um eine Art Caddy, hatte kurz zuvor offenbar eine Fahrzeugkolonne überholt und setzte seine Fahrt in Richtung Amelinghausen fort. Zeugen, die den Pkw Caddy gesehen bzw. die Situation beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "Einschleichdieb in Wohnhaus"

Nach einem Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus Am Stadtbad ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter war in den Nachmittagsstunden des 04.11.20 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr über einen Gartenzaun auf das Grundstück gelangt, betrat das Wohnhaus und nahm eine goldene Taschenuhr. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 0586198576-0, entgegen.

Zernien, OT. Prepow. - Pferdekoppelzaun zerschnitten

Den Zaun einer Pferdekoppel in Prepow zerschnitten Unbekannte in der Nacht zum 05.11.20. es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 0586198576-0, entgegen.

Dannenberg - mit Fahrrad Fußgängerüberweg gekreuzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 84 Jahre alter Radfahrer in den frühen Nachmittagsstunden des 05.11.20 in der Marschtorstraße. Der Senior hatte gegen 14:30 Uhr plötzlich die Straße fahrend auf dem Fußgängerüberweg gequert und wurde dabei von dem Pkw Ford einer 53-Jährigen erfasst. Der Senior stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Küsten, OT Tüschau - Ölkanister entsorgt

Am 06.11.20, zwischen 00.00 und 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter an einem Ortsverbindungsweg zwischen Marlin und der K8 diverse Kanister mit Öl bzw. Bremsflüssigkeit entsorgt. Rückstände der entsprechenden Flüssigkeiten waren in und an den ca. 30 Kanistern noch vorhanden, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Öl auch in das Erdreich gesickert ist. Der entstandene Schaden wird bislang auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.11.20 in der Dannenberger Straße. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 73 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - betrunken unterwegs - 2,4 Promille

Einen 71 Jahre alten Fahrer eines Pkw Kia stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.11.20 auf der Bundesstraße 71. Bei der Kontrolle des Seniors gegen 17:30 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,4 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - Reifen zerstochen

In der Nacht zum 06.11.20 haben unbekannte Täter den Reifen eines Audi Q5 zerstochen, der in der Straße Hagenskamp auf dem Rasen neben einem Mehrfamilienhaus im Hagenskamp abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Stoetze - Einbruch in Wohnhaus - wer kann Hinweise auf den Verbleib das Diebesgut geben?

Bereits zwischen Ende September und Mitte Oktober sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus, dass zeitweise leer gestanden hat, eingebrochen und haben diverse Gegenstände gestohlen. Entwendet wurden eine Bosch Werkzeugtasche mit verschiedenen Elektrowerkzeugen, die mit Akkus betrieben werden, eine Bose System Lautsprecherbox und ein 140er Flachbildschirm-Fernseher der Marke LG. Die Ermittler fragen: wo sind diese Gegenstände aufgetaucht bzw. angeboten worden? Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

