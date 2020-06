Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0331 --Polizei begleitet Demo--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Neustadt Zeit: 02.06.20, 19-21.30 Uhr

Am Dienstagabend versammelten sich etwa 2.500 Personen zu einer Kundgebung vor dem Theater am Goetheplatz zum Thema "Gerechtigkeit für George Floyd, ein solidarisches Zeichen setzen im Gedenken an alle Opfer rassistischer Gewalt".

Die Teilnehmer zogen ab 19:45 Uhr über die Domsheide in die Neustadt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurden sowohl die Laufstrecke als auch der Ort der Abschlusskundgebung in Absprache mit der Versammlungsleitung kurzfristig geändert. Von der Domsheide ging es entlang der Martinistraße über die Bürgermeister-Smidt-Brücke in die Langemarckstraße zur Abschlusskundgebung in Höhe der Westerstraße. Zur Sicherheit aller Demonstrationsteilnehmer haben Einsatzkräfte die Straßen in diesem Bereich für den Individualverkehr vorübergehend gesperrt.

Um 21.30 Uhr wurde die Demonstration durch die kooperative Versammlungsleiterin beendet.

