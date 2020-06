Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Blitzeinschlag löst Dachstuhlbrand aus

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, wurde in der Zeppelinstraße im Stadtteil Handschuhsheim ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Auslöser war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Blitz, der in Folge des Unwetters in das Haus einschlug. Mehrere Anwohner konnten vorsorglich aus dem Gebäude und in Sicherheit gebracht werden. Die verständigte Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor war, konnte den Brand, der sich ausschließlich auf den Dachstuhl beschränkte, rasch löschen und so Schlimmeres verhindern. Es entstand nach ersten Erkenntnisse ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 - 20 000,- Euro. Nachdem das Gebäude umfangreich gelüftet wurde, war diese wieder bewohnbar und die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: Jan.Freytag@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell