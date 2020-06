Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr zwei männliche Personen, die sich an abgeschlossenen Fahrrädern in der Hospitalstraße zu schaffen machten und dabei ordentlich Funkenflug verursachten. Sie vermutete, dass die Männer mit einer Flex hantierten. Durch die sofortige Alarmierung der Polizei konnten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die beiden Männer im Alter von 23 und 24 Jahren im Bereich der Voßstraße festnehmen. Sie hatten tatsächlich eine akkubetriebene Flex sowie eines der Fahrräder bei sich. An der Festnahmeörtlichkeit fanden die Beamten zudem ein aufgeflextes Fahrradschloss. Beide Personen erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

