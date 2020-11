Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kleinkraftrad übersehen - Fahrer stürzt nach seitlicher Berührung - verletzt ++ "unangemessenes Verhalten" ++ mit entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert - zwei Verletzte ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 04.11.2020 ++

Lüneburg

Neetze/Bleckede - Kleinkraftrad übersehen - Fahrer stürzt nach seitlicher Berührung - verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 55 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads in den Mittagsstunden des 03.11.20 auf der Landesstraße 221 zwischen Bleckede und Neetze. Eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW hatte gegen 11:30 Uhr in Fahrtrichtung Neetze mehrere Fahrzeuge überholt und hatte beim Einscheren das davor fahrende Kleinkraftrad übersehen. Es kam zu einer seitlichen Berührung, wodurch der 55-Jährige stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die 73-Jährige erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Lüneburg, OT. Neu Häcklingen - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Aufgrund der Dunkelheit übersah eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot in den frühen Morgenstunden des 04.11.20 an der Bundesstraße 4 eine kreuzende Radfahrerin. Die 21 Jahre alte Radlerin war gegen 06:30 Uhr auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg unterwegs. Durch den Zusammenstoß erlitt die junge Frau leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1100 Euro.

Lüneburg, OT. Neu Hagen - Katalysatoren aus Pkw demontiert

Aus insgesamt vier zu Verkauf stehenden Pkw demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 26.10. bis 03.11.20 auf einem Gelände in der Zeppelinstraße die Katalysatoren und nahmen diese mit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Zigarettenautomaten beschädigt

Im Zeitraum vom 02. Auf den 03.11.20 beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lüneburger Straße einen Zigarettenautomaten, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 03.11.20 in der Altenbrückertorstraße. Dabei stellten die Beamten gegen 23:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv, parallel räumte der Lüneburger ein Cannabis geraucht zu haben. Ihn erwarten entsprechendes Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Sachbeschädigung beim Tennisclub

Einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 30.10. und 02.11.20 am Vereinsheim des Tennisclubs Lüchow im Plater Weg. Die Vandalen hatten eine Tür aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und hatten dort Schaden angerichtet. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg/SG Elbtalaue - Achtung falsche Polizeibeamte rufen an - Polizei warnt und mahnt: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen!"

Zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten kam es am gestrigen Tage in der Samtgemeinde Elbtalaue. Dabei hatten sich angebliche Kriminalbeamte bei zwei älteren Bürgerinnen gemeldet und von der angeblichen Festnahme von Einbrechern berichtet. Parallel habe man eine Liste mit Namen aufgefunden und nach Wertgegenstände gefragt. In beiden Fällen "rochen die Seniorinnen den Braten" und alarmierten die "richtige" Polizei. Die Polizei lobt das gute Verhalten der Angerufenen und appelliert parallel an Lebenspartner, Enkel und Angehörige von älteren Menschen: Sprechen Sie aktiv über Betrugsmaschen Vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen!" Werden Sie aktiv! Melden Sie Anrufe bei der Polizei!

Uelzen

Uelzen - erneute Bekleidung aus Altkleidercontainer gestohlen - drei Täter gestellt

Zwei 41 und 52 Jahre alte Frauen sowie ein 41-Jähriger (alle rumänische Staatsbürger aus Uelzen) versuchten in den frühen Abendstunden des 03.11.20 aus einem Altkleidercontainer am Hammersteinplatz Bekleidung unerlaubt zu entnehmen. Die drei Personen waren gegen 18:20 Uhr mit einem Transporter zu dem Container gefahren, entnahmen Bekleidung und legten diese in den Transporter. Bei Eintreffen der Polizei gaben sie an Bekleidung gerade in den Container einwerfen zu wollen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Uelzen - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Den Inhalt eines Altkleidercontainers im Spottweg setzten Unbekannte in den späten Abendstunden des 03.11.20 in Brand. Dabei hatten Unbekannten Bekleidung angezündet, so dass ein Sachschaden von gut 600 Euro entstand. Die Feuerwehr Uelzen war im Löscheinsatz. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "unangemessenes Verhalten"

Mit zwei jungen Mädchen hatte es die Polizei in den Nachtstunden zum 04.11.20 in der Gudestraße zu tun. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen aus den Landkreisen Lüneburg und Uelzen waren dem Sicherheitsdienst gegen 01:30 Uhr in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale aufgefallen, da sie sich dort wiederrechtlich aufhielten. Parallel wählten die bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mädchen den Polizeinotruf und beleidigten dort die Beamten. Entsandte Polizeibeamten nahmen die zwei Jugendlichen mit zur Polizeidienststelle. Dabei leistete die 17-Jährige Wiederstand und versuchte u.a. die Beamten zu beißen. Die Polizei ermittelt wegen Notrufmissbrauch, Beleidigung und Hausfriedensbruchs.

Uelzen - angetrunken unterwegs - 0,68 Promille

Eine 66 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 03.11.20 in der Hambrocker Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,68 Promille fest. Parallel waren alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellbar, so dass im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens auch der Führerschein des Uelzeners sichergestellt wurde.

Uelzen/Hanstedt II - mit entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 03.11.20 auf der Bundesstraße 71 zwischen Groß Liedern und Hanstedt II. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Focus wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei aufgrund eines Lkw einen entgegenkommenden Pkw Mercedes Sprinter eines 64-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 18-Jährige schwer verletzt. Der Sprinter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.500 Euro.

Bad Bodenteich/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 03.11.20 in der Hauptstraße in Bodenteich - im Bereich der dortigen Schule. Dabei waren insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs.

Weitere Kontrollen führte die Polizei auch in der Ripdorfer und Ebstorfer Straße in Uelzen in den Nachmittagsstunden des 03.11.20 durch. Dabei ahndeten die Beamten in der 30 km/h-Zone in Höhe des Gymnasiums zehn weitere Verstöße sowie in der Ebstorfer Straße ebenfalls zehn Verstöße. Auch in den Morgenstunden des 04.11. kontrollierte die Polizei in der Ebstorfer Straße. Dort waren weitere zehn Fahrer zu schnell unterwegs.

Soltendieck - junger Mann randaliert - in Polizeigewahrsam

Mit einem 29-Jährigen aus Bayreuth hatte es die Polizei in den Nachmittagsstunden des 03.11.20 im Bereich des Bahnhofes in der Bahnhofstraße zu tun. Der junge Mann hatte gegen 16:30 Uhr randaliert, einen massiven Mülleimer aus der Verankerung gerissen und diesen ins Gleisbett geworfen. Nachdem der Mann in der Folge weiter randalierte, nahm die Polizei diesen zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

