POL-LG: ++ Achtung: Falsche Mitarbeiter von sozialen Diensten! ++ Polizei und Paritätischer Dienst warnen vor Betrügern ++ Info-Flyer für die Haushalte ++

"ACHTUNG!" - Vor angeblichen Mitarbeitern von sozialen Diensten an der Haustür waren Polizei und Paritätischer Dienst in der Region. In der letzten Woche hat es einen Vorfall im Zusammenhang mit der Essenslieferung durch einen sozialen Dienst gegeben. Kurze Zeit nachdem das Essen geliefert worden war, hat eine männliche Person an der Haustür geklingelt. Er hat sich mit einem gefälschten Ausweis des sozialen Dienstes ausgewiesen, war in weiß, wie ein Arzt gekleidet und wollte Einsicht in die Kontoauszüge des Opfers nehmen. Anschließend sollte das Opfer ein Zeitschriften-Abonnement unterschreiben.

Polizei und Paritätischer möchten vor diesem Hintergrund nochmals sensibilisieren. Parallel werden mehr als 250 Bürgerinnen und Bürger zusammen mit ihrer Essenslieferung durch den Paritätischen Dienst in der Region Lüneburg Info-Flyer der Polizeiprävention mit Verhaltenstipps erhalten:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Rufen Sie sofort über 110 die Polizei! - Kontrollieren Sie ihre Kontoauszüge!

