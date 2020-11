POL-LG: ++ "ans Gesäß gefasst" - Frau kann Täter fotografieren ++ "nicht an die Regeln gehalten" ++ "Achtung Enkeltrick" ++ "Trotz Rotlicht gefahren" ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Brietlingen - "ans Gesäß gefasst" - Frau kann Täter fotografieren

Wegen sexueller Nötigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 02.11.20 im Bereich Brietlingen. Ein junger Mann hatte gegen 16:30 Uhr einer Frau mittleren Alters (ohne Altersangabe), die im Bereich "Bei der Schmiede" spazieren war, an den Hintern gegriffen. Der junge Mann war der Frau bereits in Höhe des Storchenweges aufgefallen, als er am Rande des Fußweges hockte. In der Folge griff der junge Mann plötzlich mit beiden Händen von hinten an das Gesäß, woraufhin die Frau sich umdrehte und diesen anschrie. Der Täter lief in Richtung Bundesstraße weg. Die Frau konnte noch Bilder des jungen Mannes machen, die der alarmierten Polizei vorliegen. Fahndungsmaßnahmen verliefen vorerst ohne Erfolg, wobei die Beamten auch aufgrund der Bilder optimistisch sind, den jungen Mann zu identifizieren.

Er wird wie folgt beschrieben - männlich - etwa 20 Jahre alt, - 185 - 200 cm groß, - schlank, - bekleidet mit einer grünen Arbeitshose / Latzhose (darunter eine graue Jogginghose) - weissen T-Shirt, - und dunklen Schuhen Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - "nicht an die Regeln gehalten" - Mann wirft mit Ware und beschimpft Mitarbeiterin

Nicht an die geltenden Regeln wollte sich ein Kunde eines Geschäftes Am Sande in den Mittagsstunden des 02.11.20 halten. Nachdem eine Mitarbeiterin den Unbekannten im Textilgeschäft aufforderte einen Einkaufskorb zu nehmen, rastete dieser gegen 12:15 Uhr aus, warf mit Stiefelletten nach der Frau und beleidigte diese. Der Mann verließ wutentbrannt. Jedoch unerkannt das Geschäft. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Adendorf - "Achtung Enkeltrick" - Polizei warnt und erinnert an Präventionskampagne"

Vor Enkeltrick-Betrügern warnt aktuell wieder die Polizei in der Region. Nach einer Vielzahl von erfolglosen Versuchen, bei denen die Seniorinnen und Senioren in den letzten Wochen "gut und umsichtig" reagierten, reagierte am gestrigen 02.11.20 auch ein Senior aus Adendorf auch vorbildlich. Eine Anruferin hatte sich als Schwiegertochter ausgegeben und um mehr als 20.000 Euro Bargeld gebeten, die sie dringend bräuchte, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Der Senior informierte die Polizei.

Die Polizei mahnt zur Umsicht und rät in diesem Zusammenhang:

- Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Ein echter Verwandter oder Freund wird das verstehen - Raten Sie nicht, wer anruft. Fordern Sie stattdessen Ihr Gegenüber auf, selbst seinen Namen zu nennen. - Seien Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn Sie am Telefon zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen befragt werden. - Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Versuchen Sie für sich Zeit zu nehmen, um diese angebliche Bitte / Forderung zu überdenken. - Stellen Sie gezielte Nachfragen, um festzustellen, ob es sich wirklich um Ihren Enkel handelt. Rufen Sie ihn unter der Ihnen schon bekannten Telefonnummer zurück. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Halten Sie Rücksprache mit Ihnen nahestehenden Personen. - Wählen Sie die 110, wenn Sie unsicher sind und Zweifel an der Echtheit des Anrufers haben. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie diese Trat unbedingt bei der Polizei an! Schämen Sie sich nicht, jeder kann auf diese besonders gemeine Betrugsmasche hereinfallen. Hinweise zum Anruf/ den Anrufen können der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Parallel erinnert die Polizei an die Kampagne von Polizei, Lüneburger Kriminalpräventionsrat und Medienhaus Lüneburg in deren Rahmen fast 20.000 Lüneburger Seniorinnen und Senioren persönliche Post und Infopaket bekommen haben. Die Kampagne klärt u.a. über Betrug mit Enkeltrick und falschen Polizeibeamten auf. Hintergrund: "Gemeinsam Betrügern keine Chance geben!" - Sie melden sich am Telefon als Polizeibeamte und geben vor, einen Einbrecher festgenommen zu haben oder gegen sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. "Während ein Täter im Gespräch ablenkt, durchsucht ein anderer die Wohnung nach Geld und Schmuck". Betrüger, zu deren Opfern vornehmlich Seniorinnen und Senioren gehören, sind ganzjährig aktiv und agieren mit verschiedenste abgewandelten Maschen. Um speziell ältere Menschen zu informieren und zu schützen, startet jetzt die Lüneburger Kampagne "Im Alter sicher leben". Initiiert wurde die Aktion vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen und dem Kriminalpräventionsrat (KPR) von Hansestadt und Landkreis Lüneburg in Kooperation mit dem Medienhaus Lüneburg. "Da wir unsere älteren Menschen gerade in Zeiten von Corona auch bei unseren Vorträgen bei Vereinen, den Landfrauen oder in Seniorenheimen aktuell nicht erreichen und diese auch über unsere Kanäle bei den Sozialen Medien nur schwer erreichbar sind, wenden wir uns mit dieser Aktion persönlich und direkt an alle fast 20.000 Seniorinnen und Senioren in Stadt und Landkreis Lüneburg", so Polizeihauptkommissarin Kathrin Richter vom Präventionsteam der Polizei. Täter sind rhetorisch sehr geschickt und immer wieder versuchen Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick oder als "falsche Polizeibeamte" Senioren um ihr Bargeld oder Erspartes zu bringen. Auch wenn darüber immer wieder berichtet wird, ist die Gefahr gegeben, dass doch jemand drauf reinfällt, wenn am anderen Ende der Leitung angeblich ein Polizist ist. Jens Eggersglüß, Leiter der Polizeiinspektion, appelliert parallel: "Wenn es zu solchen Anrufen kommen sollte, rufen Sie über Notruf 110 die Polizei an und haken nach." Wer sich das nicht traue oder im Zweifel sei, "ist gut beraten, wenn er sich eine zweite Meinung im Familien- oder Bekanntenkreis einholt. Dann relativiert sich das Ganze meistens und der Betroffene wird nicht auf die Forderungen solcher Betrüger eingehen."

Lüneburg - Ladendieb nach frischer Tat gestellt

Im Rahmen einer Fahndung nach frischer Tat konnte die Polizei in den späten Mittagsstunden des 02.11.20 einen Ladendieb "schnappen". Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 34 Jahre alte Lüneburger hatte gegen 13:45 Uhr in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße in der Außenverkaufsanlage zugegriffen und war geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später mit der Beute stellen.

Lüneburg - Unbekannter dringt in Baustelle der Salztherme ein

Die die Baustelle der Salztherme in der Uelzener Straße drang ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 02.11.20 ein. Dabei öffneten der Unbekannte gegen 22:30 Uhr auch den Schließmechanismus einer Sperrholztür und verschwand wieder. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Kellerräume

In insgesamt fünf Kellerräume/ -verschläge in der Lessingstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.11.20 ein. Dabei wirkten die Täter gewaltsam auf die Türschlösser ein, durchsuchten die Räume und erbeuteten in einem Fall Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch scheiterte - Terrassentür hält stand

In die Räumlichkeiten eines Wohnhauses im Westerfelde versuchten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 02.11.20 zwischen 17:15 und 18:15 Uhr einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter an einer Terrassentür mit einem Werkzeug, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reinstorf - Kollision zweier Pkw - 50.000 Euro Sachschaden - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 02.11.20 auf der Bundesstraße 216. Eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi Q7 wollte gegen 08:30 Uhr von Neetze kommend in die Bundesstraße 216 am Reinstorfer Kreuz kreuzen und übersah dabei einen Pkw Mitsubishi Pajero eines 43-Jährigen. Es kam zu Kollision, wodurch auch ein weiteren Lkw DAF beschädigte wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 50.000 Euro. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Lüneburg - "Herbstgefahren" - Radfahrer kommt ins Schlingern - Kopfplatzwunde

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 39 Jahre alter Radfahrer in den Mittagsstunden des 02.11.20 auf der Dahlenburger Landstraße. Der Lüneburger war gegen 11:15 Uhr aufgrund Laub auf der Fahrbahn ins Schlingern geraten und gestürzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüneburg - "Trotz Rotlicht gefahren" - Radfahrerin schwer verletzt

Trotz Rotlicht querte eine 54 Jahre alte Radfahrerin in den Abendstunden des 02.11.20 den Ovelgönner Weg / Kreuzung Soltauer Straße in Richtung Universität. Dadurch kollidierte die Frau gegen 19:15 Uhr mit einem Pkw Mitsubishi eines 20-Jährigen. Die Frau wird schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Bleckede - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht - geparkten Pkw angefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei und sucht mögliche Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte in der Nacht zum 01.11.20 gegen 21:00 Uhr in der Straße "Am Hafen" frontal einen geparkten Pkw Skoda Rapid angefahren und war geflüchtet. Dabei müsste der betreffende Pkw ein nicht unerheblichen schaden vorne links haben. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "kippelig" - Ladekran kippt auf Hausdach

Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand in den Nachmittagsstunden des 02.11.20 bei einem Lademanöver eines Speditionsfahrers in der Danziger Straße. Der Mann hatte gegen 15:10 Uhr mit dem Ladekran des Scania-Lkw eine Palette Pflasterstein abladen wollen. Dabei kam das Gefährt ins kippen, so dass der ausgefahrene Ladekran gegen das Dach eines Wohngebäudes stieß und dieses nicht unerheblich beschädigte. Verletzt wurde niemand.

Lüchow - Einbruch in Hallenbad scheitert

In die Räumlichkeiten des Hallenbades im Plater Weg versuchten Unbekannte in der Nacht zum 03.11.20 einzubrechen. Die Täter versuchten sich an einer Außentür, scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Einen 17 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 03.11.20 auf der Bundesstraße 493. Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 05:40 Uhr stellen die Beamten fest, dass dieser keinen entsprechenden Führerschein besaß. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Ebstorf - Unbekannte versuchen Mähroboter beim TuS Ebstorf zu stehlen

Vermutlich mit einem Transporter versuchten Unbekannte in den Morgenstunden des 03.11.20 vom Gelände des TuS Ebstorf in der Stadionstraße einen Mähroboter zu stehlen. Beim Bewegen des Mähers gegen 08:30 Uhr löste das Gerät Alarm aus, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei ermittelt und fragt nun, wer verdächtige Personen oder den Transporter in den Morgenstunden beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr kontrollierte die Polizei im Verlauf des 02.11.20 im Bereich Ebstorf. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße Mobiltelefon und Hauptuntersuchung.

Uelzen - ... die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit - Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.11.20 sowie den Morgenstunden des 03.11.20 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 15 Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei 29 und 35 Jahre alter Fahrer erwartet mit 146 bzw. 153 km/h ein Fahrverbot.

