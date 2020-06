Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer beschädigt im Vorbeifahren geparktes Fahrzeug - Polizei Harsefeld such Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag zwischen 10:30 h und 11:00 h ist in Harsefeld in der Herrenstraße in der Höhe der Hausnummer 27 ein bisher unbekannter Autofahrer an einem einer Längsparkbucht abgestellten orangenen Peugeot-Transporter vorbeigefahren und hat dabei den linken Außenspiegel beschädigt.

Der Verursacher hat sich dann aber nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und ist einfach weitergefahren.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Unbekannte sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

