Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden hochwertige Akku-Maschinen im Alten Land

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich am vergangen Wochenende zwischen Freitag, 05.06., 18:00 h und Montag, 08.06.20, 6:00 Uhr, auf einem Obsthof in der Straße Ort in Mittelnkirchen begeben und dort gewaltsam ein Fenster eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes aufgedrückt.

So in das Gebäude eingestiegen konnten anschließend aus dem Innenraum vier hochwertige Akku-Astscheren und eine Akkukettensäge im Gesamtwert von ca. 5000 Euro entwenden.

Mit der Beute flüchteten der oder die Einbrecher dann in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachten gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die Hinweise auf den Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell