Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Serien-Einbrecher in Hofläden & sog. Milchtankstellen ermittelt ++ 28-Jähriger im Fokus der Ermittlungen ++ bei Durchsuchung Bekleidung sichergestellt ++ mehr als 20 Taten seit Mai 2020 ++

Bild-Infos

Download

LüneburgLüneburg (ots)

++ Serien-Einbrecher in Hofläden & sog. Milchtankstellen ermittelt ++ 28-Jähriger im Fokus der Ermittlungen ++ bei Durchsuchung Bekleidung sichergestellt ++ mehr als 20 Taten seit Mai 2020 ++

Uelzen/Lüchow-Dannenberg/Gifhorn/Rotenburg/Verden

Nach einer überregionalen Einbruch-Serie in Hofläden und sog. "Milchtankstellen" mit Schwerpunkt Nord-Ost-Niedersachsen konnten Ermittler Kriminalermittlungsdienstes Uelzen nun bei einem dringend tatverdächtigen 28 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Rosche mit Beschluss des Amtsgerichts Uelzen durchsuchen. Dabei stellten die Ermittler u.a. Bekleidung des Mannes sicher.

Seit Mai dieses Jahres registrierte die Polizei verschiedene Einbrüche und Aufbrüche von Hofläden und Milchtankstellen in der Region. Aktuell gehen die Ermittler von mehr als 20 Taten; davon insgesamt 15 im Landkreis Uelzen aus, bei denen immer kleinere Bargeldbeträge erbeutet wurden. Zu weiteren Taten kam es u.a. in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Gifhorn, Rotenburg, Harburg und Verden. Es entstand insgesamt Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Der dringend Tatverdächtige wurde bei einzelnen Einbrüchen von installierten Kameras videografiert und konnte parallel so identifiziert werden. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Wie bereits in Pressemitteilungen berichtet, war es in Oetzen sowie in den OT. Stöcken und Jarlitz (LK Uelzen) von Mai bis August zu insgesamt 12 Aufbrüchen gekommen. Parallel war es am 09. und 10.08.20 zu einem Aufbruch in eine Milchtankstelle in Dannenberg, OT. Penkefitz gekommen. Weitere Taten ereigneten sich im August in Thedinghausen (LK Verden), Elsdorf (LK Rotenburg), Winsen (LK Harburg sowie in Uetze (LK Gifhorn). Parallel wird dem 28-Jährigen ein Einbruch in die Büro-/Werkstatträume eines Betriebs in Rosche am 15.09.20 zur Last gelegt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell