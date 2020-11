POL-LG: ++ Schüler beim "Kiffen" erwischt ++ junge Mann randaliert am Busbahnhof ++ Ruhestörung, Beleidung und Verstöße gegen Corona-Auflagen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt muss gehen! - 10 Tage weggewiesen

Ein 27 Jahre alter Mann wurde von der Polizei für 10 Tage weggewiesen, da er im dringenden Verdacht steht seine 28 Jahre alte Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Tat ereignete sich am späten Mittwochvormittag, 04.11.20 in einer Wohnung im Stadtteil Mittelfeld. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

Lüneburg - Streit unter Jugendlichen - Polizei dankt Lüneburger Passanten

Eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen bzw. Heranwachsenden hatte sich am 04.11.20, gegen 19.05 Uhr, im Bereich der St. Johanniskirche versammelt. Zeugen riefen die Polizei, da es offenbar zu Aggressionen innerhalt der Gruppe kam. Die Gruppe suchte vor Eintreffen der Polizei das Karstadt Parkhaus auf, wo es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen kam. Die Täter flüchteten, jedoch konnten Bei Eintreffen flüchteten die jungen Leute. Die eingesetzten Polizeibeamten bedanken sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei den Passanten, die wertvolle Hinweise und Tipps zur Fluchtrichtung der Personen gaben. Hierdurch konnte ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger gestellt und zur Wache verbracht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen eingeleitet.

Bleckede, OT Barskamp - Einbruch in Geräteschuppen

Zwischen dem 03.11.20, 15.00 Uhr, und dem 04.11.20, 11.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Geräteschuppen eines Sportvereins in der Straße Hohe Luft ein. Die Täter stahlen u.a. zwei Treibstoffkanister und eine Magnet-Arbeitsleuchte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen - Geldbörse gestohlen

Am 04.11.20, zwischen 18.05 und 19.00 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW Golf ein, der in der Soltauer Straße vor dem Eingang eines Hotels abgestellt war. Aus dem Pkw stahlen die Täter eine Geldbörse, in der sich u.a. ein Personalausweis befand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ruhestörung, Beleidung und Verstöße gegen Corona-Auflagen

Nach Hinweis auf eine Ruhestörung traf eine Polizeistreife am 04.11.20, gegen 23.30 Uhr, vor einem Kiosk in der Straße Bei der Abtspferdetränke eine Gruppe von acht Personen an, die den Mindestabstand nicht einhielten. Gegen zwei Männer im Alter von 29 bzw. 36 Jahren wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Der 36-Jährige erhielt zudem eine Strafanzeige, weil er die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte. Der Verursacher, ein 54-jähriger, polizeilich bekannter Mann, der über eine Musikbox laute Musik abgespielt hatte, erhielt eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Lüneburg - Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 02. und 05.11.20 haben unbekannte Täter von einem Mitsubishi, der auf einem Parkplatz in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße abgestellt war, die Kennzeichen LG - FT 163 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Motorroller entwendet

In der Nacht zum 05.11.20 stahlen unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller Kymco von einem Grundstück in der Albert-Schweitzer-Straße. An dem Motorroller befand sich zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 962 SZH. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Gegen einen 27 Jahre alten Mann hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 05.11.20, ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 27-Jährige fuhr mit einem Fiat auf der Dahlenburger Landstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lüneburg Stadt und Landkreis - Warnung vor Schockanrufern

Zwei Seniorinnen aus dem Landkreis Lüneburg haben am Nachmittag des 04.11.20 von sogenannten Schockanrufern jeweils die Nachricht erhalten, dass Angehörige einen Verkehrsunfall gehabt hätten und jetzt dringend Geld z.B. für Medikamente benötigen würden. Trotz der schockierenden Nachrichten behielten die Seniorinnen einen kühlen Kopf und die Betrüger gingen leer aus.

Amt Neuhaus, OT. Haar - Metallgitter gestohlen

Aus dem rückwärtigen Bereich eines Grundstücks stahlen Unbekannte in der Nacht zum 05.11.20 ein Metallgitter, das als provisorische Pforte aufgestellt war. Zuvor wurde ein Maschendrahtzaun durchtrennt. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - junge Mann randaliert am Busbahnhof - Platzverweis nicht nachgekommen - Widerstand und Beleidigungen

Mit einem 27 Jahre alten bereits polizeilich bestens bekannten junge Mann hatte es die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 04.11.20 im Bereich des Pavillons am Busbahnhof - Amtshof - zu tun. Der Lüchower hatte gegen 14:45 Uhr randaliert; dabei einen Mülleimer aus der Verankerung gerissen und den Unrat verteilt. Der Aufforderung zur Abfallbeseitigung kam der 27-Jähriger erst zögerlich nach; einem Platzverweis trotz mehrmaliger Aufforderung gar nicht. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der Lüchower erheblichen Widerstand, bespuckte die Beamten und beleidigte diese. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg, OT. Pisselberg - mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 17 Jahre alten Dannenberger stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.11.20 im Bereich Pisselberg. Bei der Kontrolle des Jugendlichen mit seinem E-Scooter stellten die Beamten fest, dass hierfür kein Versicherungsschutz (ohne Kennzeichnung unterwegs) bestand. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Dannenberg - "tiefstehende Sonne" - Fahrradfahrerin übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 15 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 04.11.20 in der Jeetzelallee. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Caddy wollte gegen 15:15 Uhr von der Jeetzelallee nach links in die Straße Werder einbiegen und übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne die entgegenkommende Jugendliche. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Uelzen

Uelzen - renitenter "Keks-Esser" in der Tankstelle

Mit einem renitenten 22-Jährigen aus Bayern hatte es die Polizei in den Abendstunden des 04.11.20 in einer Tankstelle in der Ludwig-Erhard-Straße zu tun. Der junge Mann hatte sich gegen 21:20 Uhr in der Tankstelle ("Blaue Lagune") bei den Keksen bedient und diese verzehrt. Der junge Mann zeigte sich in der Folge uneinsichtig und wollte auch gegenüber der alarmierten Polizei nicht seine Personalien angeben, so dass er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Dabei leistete der 22-Jährige Widerstand. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren u.a. wegen Ladendiebstahls, Widerstand und falscher Namensangabe wurden eingeleitet.

Uelzen - Kinderwagen aus Hausflur gestohlen

Einen Kinderwagen stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 03. Auf den 04.11.20 aus einem Hausflur in der Kreuzstraße. Es entstand ein Schaden von gut 140 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Schüler beim "Kiffen" erwischt

Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen zwei jeweils 18 Jahre alte junge Männer. Die beiden 18-Jährigen hatten sich gegen 11:15 Uhr auf dem Friedhof in der Lindenstraße aufgehalten. Bei der Kontrolle der beiden, stellten die Beamten bei dem einen 18-Jährigen ein Beutel mit Marihuana und ein Einhandmesser fest. Beides wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Wriedel - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 04.11.20 in der Hauptstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt für Verstöße aufgrund Nichtnutzung Kindersitze bzw. Nutzung Mobiltelefon.

