POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 06.11.2020 - 08.11.2020 ++

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- räuberischer Diebstahl/ Widerstand ---

Lüneburg/ Innenstadt

Am Freitag-Nachmittag wurde ein 21-jähriger Lüneburger durch einen Ladendetektiv dabei erwischt wie er in der Großen Bäckerstraße versucht hatte, ein Paar Schuhe zu stehlen. Beim Versuch, den Dieb festzuhalten, wurde der Ladendetektiv durch Schläge und Tritte verletzt. Auch die hinzugerufenen Polizeikräfte griff der Täter an. Der aggressive Täter konnte gebändigt werden und wurde dem Psychiatrischen Klinikum zugeführt.

--- Diebstahl ---

Ein seit längerem bereits polizeilich bekannter 17-jähriger begab sich am Samstag-Nachmittag in eine Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße und entwendete eine Flasche Alkohol. Als die Mitarbeiterinnen ihn dabei ertappten, wurde er aggressiv und beleidigend, um anschließend zu flüchten. Hausverbot besaß er in der Tankstelle ohnehin bereits länger.

Durch eine gute Beschreibung konnte der Jugendliche ermittelt und zu Hause aufgesucht werden. Einsichtig zeigte er sich jedoch nicht.

--- Einbrüche ---

Wendisch Evern

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Freitag-Nachmittag im Zeitraum von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr. In der Straße "Am Steinbruch" hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf und konnten Schmuck sowie andere Gegenstände entwenden.

Lüneburg

Ebenfalls Schmuck wurde bei einem Einbruch am Samstag in Lüneburg-Häcklingen in der Straße "Am Dornbusch" entwendet. Hier stiegen die noch unbekannten Täter zuvor über die Terrassentür in das Haus ein.

Über ein Badezimmerfenster versuchten unbekannte Täter am Freitag gegen 18:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Sonninstraße zu gelangen. Der Einbruch misslang jedoch.

Hinweise zu jeweiligen Beobachtungen bitte an die Polizei unter Tel.: 04131/8306-2215

--- Verkehrsdelikte ---

Lüneburg

Ein 39-Jähriger Lüneburger wurde am Freitag-Abend von der Polizei dabei erwischt, wie er stark betrunken mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Altenbrückerstorstraße fuhr. Da er auch Cannabis mit sich führte, ist zudem davon auszugehen, dass er zusätzlich unter Drogeneinfluss stand. Eine entnommene Blutprobe wird am Ende die Beeinflussung offenlegen. Nach erfolgter Blutentnahme musste er seinen Führerschein der Polizei übergeben.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befand sich ein 19-jähriger Lüneburger, welcher um 22:45 Uhr mit seinem Mofa "Am Graalwall" unterwegs war. Es konnten Amphetamine und Marihuana aufgefunden werden. Auch bei diesem wurde eine Blutprobe entnommen und er musste den Rest des Wege zu Fuß zurücklegen.

Auch nicht wirklich besser verhielt sich ein 19-Jähriger, welcher am frühen Samstag-Morgen mit einem E-Scooter unterwegs war. Zum Einen war der Scooter nicht versichert, zum anderen hatte auch dieser Heranwachsende zuvor Drogen konsumiert.

Ohne Führerschein war in der Nacht zu Sonnabend ein 23-jähriger Lüneburger in einem Pkw Hyundai unterwegs. Auch dieser wurde von einer Polizeistreife erwischt. Sowohl ihn als auch die Halterin des Pkw erwartet ein Strafverfahren.

--- häusliche Gewalt ---

Lüneburg

In einer Wohnung im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor gerieten am Samstag-Morgen ein 42-Jähriger und seine 36-jähriger Lebensgefährtin aneinander. Beide verletzten sich gegenseitig leicht. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten, erstmal, erfolgreich schlichten.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Geschwindigkeitskontrolle Baustelle Ebstorfer Straße

Am Freitagnachmittag ist eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Baustelle in der Ebstorfer Straße durchgeführt worden. Dort konnten innerhalb einer Stunde 11 Verstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug hat mit 54 km/h den Baustellen-bereich passiert.

Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Freitagabend ist es gegen 21.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Bundesstraße 493 bei Rätzlingen gekommen. Auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Beide stürzten und der Fußgänger verletzte sich am Kopf. Der Radfahrer jedoch sprang wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Rosche entgegen, Tel. 05803-969340.

Ladendieb bleibt stecken

Am Freitag ist es gegen 23.00 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Einkaufsmarkt im Uhlenköperpark in Uelzen gekommen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und die eingesetzten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie den Grund für die Alarmauslösung festgestellt haben.

Ein 22 Jahre alter, stark alkoholisierter Uelzener steckte zwischen einer Reklametafel und der Hauswand des Marktes und konnte sich nicht mehr befreien. Vor ihm lagen noch mehrere Dosen Bier. Aber was ist passiert?

Der junge Mann sei auf der Toilette des Marktes eingeschlafen und nach Ladenschluss wohl aus seinen Träumen erwacht. Er beschloss dann eine ungestörte Einkaufstour durch den Lebensmittelmarkt zu starten. Auf seiner Einkaufsliste stand allerdings lediglich ein 6er-Träger Bier. Mit diesem sei er dann durch das Fenster der Toilette gestiegen und habe Alarm ausgelöst.

Unmittelbar vor dem Fenster befindet sich allerdings ein großer Werbeaufsteller. Aufgrund einer Fehleinschätzung seiner Körperfülle bleibt er aber zwischen Hauswand und Werbeaufsteller mit den Füßen in der Luft stecken und seine Reise war nun beendet.

Die Beamten staunten nicht schlecht, konnten den jungen Mann aber auch nicht befreien. Dies musste dann durch die hinzugerufene Feuerwehr geschehen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren im besonders schweren Fall.

alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Westerweyhe ist den Polizeibeamten am Stadtberg am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 27 Jahre alte Mann vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hat. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 0,54 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Einbruch in Versicherungsbüro

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruch in das Versicherungs-büro in der Bahnhofstraße in Wrestedt gekommen. Durch die unbekannten Täter ist eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen worden. Danach haben die Täter das Büro durchsucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter der 0581-9300 entgegen.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Pressemeldung PK Lüchow 06. - 08.11.2019

Vandalismus im Bereich der Schulen und Sportanlagen Lüchow: Vandalen begaben sich in der Nacht von Freitag, 06.11.2020, auf Samstag, 07.11.2020, auf das Gelände der Sportanlage im Schulweg 4 und beschädigten an einem Unterstand hinter der Sporthalle eine Stromleitung. Weiterhin wurde eine Bank auf das Dach geworfen und Mülleimer umgeworfen und beschädigt. An dem benachbarten Gymnasium im Schulweg 2 wurde durch Fußtritte eine Platte der Außenfassade des Gebäudes zerstört. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz Dannenberg: Am Samstag, 07.11.2020, gg. 14:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Am Markt auf einen E-Scooter eines 25jährigen Fahrzeugführers aufmerksam. Bei der anschl. Kontrolle ergab sich, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer Lüchow: Ein 72jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag, 07.11.2020, gg. 12:15 Uhr mit einem Krad Suzuki die B248 aus Richtung Lüchow kommend in Richtung der Ortschaft Grabow. In Höhe der Abfahrt nach Plate übersah er beim Überholen mehrerer Fahrzeuge den vorausfahrenden PKW Opel eines 80jährigen Fahrzeugführers, welcher von der B 248 nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Bei dem Versuch, dem PKW auszuweichen, stürzte der Kradfahrer und verletzte sich leicht. Das Krad schleuderte gegen den PKW und geriet hierbei in Brand. Es wurde hierdurch völlig zerstört. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 32000 EUR.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Wustrow: Eine 25jährige Fahrzeugführerin befuhr am Freitag, 06.11.2020, gg. 15:40 Uhr, mit ihrem PKW VW Golf die Bahnhofstraße und beabsichtigte von hier nach links in die Domänestraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW VW Passat eines 46jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Der Fahrzeugführer des VW Passat wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 3000,- EUR.

