Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Granaten im Wald gefunden (Foto anbei); Honerdingen: Unfall: Pedelec-Fahrerin übersehen; Wietzendorf: Baumunfall - von Sonne geblendet

Heidekreis (ots)

13.04 / Granaten im Wald gefunden (Foto anbei)

Wintermoor: In einem an die Wintermoorer Straße (L171) angrenzenden Wald in Fahrtrichtung Barrl sind am Dienstag zwei Granaten gefunden worden. Der Fundort wurde am Nachmittag durch die Polizei abgesichert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte fest, dass beide Granaten ohne Sprengstoff und somit handhabungs- und transportfähig waren. Der Einsatz blieb ohne nennenswerte Öffentlichkeitswirkung.

13.04 / Unfall: Pedelec-Fahrerin übersehen

Honerdingen: An der Einmündung K135/B209 übersah ein 35jähriger Autofahrer aus Altenboitzen am Dienstag, gegen 15.15 Uhr beim Rechtseinbiegen auf die B209 eine vorfahrtsberechtigte 31jährige Pedelec-Fahrerin aus Bierde. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

13.04 / Baumunfall - von Sonne geblendet

Wietzendorf: Eine 78jährige Frau aus Agathenburg befuhr am Dienstag, gegen 16.50 Uhr die B 3 von Bergen in Richtung Soltau. In der Gemarkung Wietzendorf wurde sie nach eigenen Angaben plötzlich von der Sonne geblendet, fuhr über die Gegenspur nach links in den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

13.04 / Hagelschauer führt zu Unfällen

Buchholz/A. / A7: Ein Hagelschauer war am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr der Grund für zwei Unfälle auf der A 7 im Bereich Buchholz/A. Ein 28jähriger Bremer verlor die Kontrolle über seinen VW Golf, kollidierte mit der Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Kurz darauf geriet eine 22jährige Langenhagenerin mit ihrem BMW ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und fand sich an der rechten Schutzplanke quer zur Fahrbahn wieder. Beide Insassen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Der Schaden an Fahrzeugen und Planken wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

14.04 / Ferienpark: Brand eines Bungalows

Bispingen: In einem Bungalow auf dem Gelände des Centerparks Bispingen, Töpinger Straße, brach in der Nacht zu Mittwoch, gegen 04.00 Uhr ein Feuer aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Ferienpark ist derzeit geschlossen, die Bungalows unbewohnt. Aktuell werden auf dem Gelände umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Ob hier ein Zusammenhang besteht, wird geprüft. Der Bungalow ist durch den Brand unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

