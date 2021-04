Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zu schnell durch die Kurve - Zwei Menschen verletzt ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ 62-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Falsche Microsoft-Mitarbeiter bitten zur Kasse ++

Rotenburg (ots)

Zu schnell durch die Kurve - Zwei Menschen verletzt

Weertzen. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Hof Adiek sind in der Nacht zum Sonntag zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger Fahranfänger war gegen 00.30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Landesstraße 142 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der junge Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die beiden 17 und 20 Jahre alten Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten ins Diakonieklinikum nach Rotenburg gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Sittensen. Ein 46-jähriger Autofahrer ist am späten Sonntagabend mit über zwei Promille in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Einem Zeugen war der Wagen des Mannes gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 130 im benachbarten Landkreis Stade aufgefallen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise vermutete er, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizei aus Buxtehude verfolgte der Zeuge den Wagen bis nach Sittensen. Dort konnten die Beamten das Fahrzeug stoppen. Dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte, zeigte ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen: über 2 Promille. Er musste auf der Polizeiwache in Sittensen eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

62-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Kalbe. Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und ohne Fahrerlaubnis ist ein 62-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten hatten den Mann gegen 15 Uhr in der Lindenstraße kontrolliert. Dabei erkannten sie Anzeichen, die auf seine Fahruntüchtigkeit hindeuteten. Einen Atemalkohol- und Urintest konnte der 62-Jährige nicht machen. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 62-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Wintergarten

Bremervörde/Hesedorf. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in den Wintergarten eines Wohnhauses am Königsberger Ring eingedrungen. Sie rüttelten so lange an der Schiebetür des im Umbau befindlichen Gebäudeteils bis sich die Tür öffnen ließ. Darin fanden sie einen Akkuschrauber, einen Bohrschrauber und eine Stichsäge und nahmen die Werkzeuge mit.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter bitten zur Kasse

Scheeßel/Visselhövede. Falsche Microsoft-Mitarbeiter haben in der vergangenen Woche mit ihren Betrügereien wieder erheblichen Schaden angerichtet. Am Donnerstag meldete sich ein unbekannter Mann bei einer 71-jährigen Scheeßelerin und gab sich als Experte des Softwareherstellers aus. Er benötige zur Behebung eines Trojaners auf dem Rechner der Seniorin ihre Handykarten- und auch die Kreditkartennummer. Nachdem die 71-Jährige ihre Daten herausgegeben hatte, erhielt sie mehrere SMS und E-Mails mit PIN-Codes und Bestätigungen von Zahlungsrückerstattungen. Wieviel Geld die Betrüger tatsächlich von der Frau erlangt haben, ist noch unklar. Mehr als zweitausend Euro hat eine 56-jährige Visselhövederin am Samstag vermutlich an die gleichen Betrüger verloren. Sie wickelten die Frau mit der gleichen Masche um den Finger. Beim Blick auf ihr Konto, stellte sie später fest, dass 2.260 Euro abgebucht waren.

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Visselhövede. Beamte der Rotenburger Polizei haben in der Nacht zum Sonntag einen 29-jährigen Visselhöveder in Polizeigewahrsam genommen. Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr über Notruf zwei Männer gemeldet, die in der Burgstraße einen Gullydeckel gegen Fensterscheiben werfen würden. Aus Rotenburg und benachbarten Dienststellen wurden mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei 29 und 31 Jahre alte, alkoholisierte Männer offenbar in Streit geraten waren. Dabei wurden eine Außenfensterbank und auch Teile eines Fensters von einem anliegenden Wohnhaus beschädigt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde beiden Männern ein Platzverweis erteilt. Der 31-Jährige kam der Aufforderung nach. Sein 29-jähriger Mitstreiter kündigte jedoch an, weiter randalieren zu wollen. Deshalb wurde er im Streifenwagen zur Rotenburger Polizeiwache gebracht. Dort konnte er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Der Mann muss sich nicht nur wegen der Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung verantworten. Er hatte die eingesetzten Polizisten auf das übelste beschimpft.

Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin

Selsingen. Unbekannte Betrüger haben Ende vergangener Woche eine 69-jährige Frau aus der Samtgemeinde Selsingen um über zweitausend Euro erleichtert. Am Freitag meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter ihrer Hausbank und gab an, Unstimmigkeiten mit ihrer Bankkarten klären zu wollen. Der Anrufer ließ sich von der arglosen Frau die Daten der Karte geben. Etwas später bemerkte die Seniorin, dass 2.307 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

