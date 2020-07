Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW erfasst Fahrradfahrer

Spornitz (ots)

In Spornitz ist am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer von einem LKW angefahren und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 08:30 Uhr, als der LKW von einem Firmengelände kommend auf die Straße auffahren wollte und dabei das auf der Fahrbahn befindliche Fahrrad erfasste. Das 65-jährige deutsche Unfallopfer ist anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der LKW- Fahrer das Fahrrad übersehen hat.

