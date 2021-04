POL-ROW: ++ Metalldiebe am Naturerlebnispfad ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Metalldiebe am Naturerlebnispfad

Rotenburg (ots)

Metalldiebe am Naturerlebnispfad

Kirchwalsede/Bullensee. Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter am Osterwochenende vom Beobachtungsturm am Naturerlebnispfad am Bullensee sämtliche Treppenstufen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter zwischen Karfreitag, 15 Uhr und Ostersamstag, 9 Uhr am Hauptwanderweg alle 13 Treppenstufensegmente aus verzinkten Stahlrosten fachmännisch vom Turm abmontiert haben. Außerdem nahmen die Unbekannten auch einen Metallabfallbehälter mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

