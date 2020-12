Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbrüche in Cuxhaven+++Wohnungseinbruch in Beverstedt+++ Vandalismus im Kurpark in Cuxhaven

CuxhavenCuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Wohnungseinbrüchen im Bereich Cuxhaven.

Am Samstag (05.12.2020), zwischen 16:15 Uhr bis 21:45 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Seitenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Op den Höpen" Zutritt in ein dort befindliches Haus. Hier wurden dann sämtliche Räume betreten und durchsucht. Was die Täter im Einzelnen entwendet haben, steht noch nicht fest.

Zu einer weiteren Tat kam es ebenfalls am Samstag (05.12.2020), in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:50 Uhr, in der Berenscher Dorfstraße. Hier gelangten die noch unbekannten Täter durch ein Fenster in das Haus. Zwei Räume wurden daraufhin durchsucht. Die Täter entwendeten vermutlich Bargeld und Schmuck.

Weiterhin gab es zwei Taten im Drangstweg in Cuxhaven.

Zum einen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag (04.-06.12.2020). Hier hebelten die unbekannten Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und stiegen hierdurch in das Haus ein. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest.

Bei der anderen Tat verschafften sich die bisher unbekannten Täter ebenfalls Zutritt durch ein Fenster. Was die Täter hier entwenden konnten, steht ebenfalls noch nicht abschließend fest. Die Tat dürfte sich hier am Samstag (05.12.2020), zwischen 13:00 Uhr und 19:15 Uhr, ereignet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

+++

Beverstedt/Lunestedt. Zu einem Wohnungseinbruch kam es in der Zeit von Montag (23.11.2020) bis zum vergangenen Freitag (04.12.2020) 14:00 Uhr in der Straße "Am Dorphuus" in Beverstedt. Die bisher unbekannten Täter warfen die Terrassentürscheibe eines dortigen Einfamilienhauses ein und konnten sich dadurch Zutritt in das Haus verschaffen. Die Täter dürften nach bisherigen Angaben kein Diebesgut erlangt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

+++

Cuxhaven. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag (05./06.12.2020) sind diverse Parkbänke und eine Laterne im Kurpark, Bereich Strandstraße, beschädigt worden. Des Weiteren sind Bänke in den dort befindlichen Teich geworfen worden. Bisherige Aussagen von Zeugen deuten auf eine Gruppe von Jugendlichen hin, die für die Schäden verantwortlich sein könnte. Entsprechende Hinterlassenschaften, wie Becher und geleerte Alkoholika, konnten vor Ort festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (04721-5730).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell