Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall in Saffig

Andernach (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2020, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in Saffig ein Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen kam ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Pellenz während der Fahrt plötzlich immer weiter nach links ab. Zuerst streifte der Fahrer leicht einen links geparkten Pkw. Im Anschluss daran kollidierte dieser dann frontal mit einem weiteren ebenfalls links geparkten Fahrzeug. Der Fahrer konnte durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren neben der PI Andernach, die Feuerwehren aus Saffig und Plaidt, DRK, Notarzt, sowie die Abwasserwerke wegen auslaufender Betriebsstoffe.

