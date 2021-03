Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Laterne verbogen

In den vergangenen Tagen kümmerte sich in Allmendingen ein Unbekannter nach einem Unfall nicht um den Schaden. gegen eine Laterne.

Am Freitagmorgen ging die Anzeige bei der Polizei ein. In der Carl-Benz-Straße war ein Unbekannter gegen eine Laterne gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ er die Unfallstelle. Die Höhe des Schadens an der verbogenen Lampe ist noch nicht bekannt. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

