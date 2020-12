Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Lkw kommt auf L70 von Fahrbahn ab - Dunkler Pkw flüchtet

AnkumAnkum (ots)

Auf der Straße Westerholte (L70) ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein 27-Jähriger befuhr die Landesstraße gegen 17 Uhr mit einem Lkw und einem Sattelauflieger in Richtung Ueffeln, als ihm in einer Linkskurve auf seiner Fahrbahn ein dunkler Pkw mit Bersenbrücker Kennzeichen (BSB-) entgegenkam. Der 27-Jährige wich nach rechts aus, geriet dabei von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Bersenbrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

