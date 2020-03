Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, K5370 - Motorradkolonne verunfallt

Oppenau (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochmittag bei Allerheiligen hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen befuhren drei Motorräder gegen 13:15 Uhr die K5370 in einer Kolonne. In einer Rechtskurve kam das 21-jährige Schlusslicht der Kolonne mit seinem Kraftrad ohne Fremdverschulden zu Fall, woraufhin der Kolonnenführer nach aktuellem Sachstand mit seiner Kawasaki abbremste. Der in der Mitte fahrende 33 Jahre alte Fahrer einer Honda erkannte dies wohl zu spät und fuhr dem 62-jährigen Kawasaki-Lenker auf. Der 33-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unversehrt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

