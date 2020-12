Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Tageswohnungseinbruch in Hellern

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Töpferstraße und brachen im ersten Obergeschoss zwischen 13.30 und 17.20 Uhr in eine Wohnung ein. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

