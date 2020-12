Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Fuhrunternehmen von Einbrechern heimgesucht

Bad LaerBad Laer (ots)

Ein Fuhrunternehmen am Venner Ring geriet in der Nacht zu Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Diese machten sich zwischen Dienstagabend (19.30 Uhr) und Mittwochmorgen (05 Uhr) an mehreren Türen zu schaffen, um in die Werkstatt und die Büroräume zu gelangen. Sie durchwühlten die Räume, brachen Getränke- und Lebensmittelautomaten auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

