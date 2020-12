Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unbekannter stieg in Häuser ein und klaute Fahrräder

WallenhorstWallenhorst (ots)

Ein unbekannter Täter trieb am Dienstag in Wallenhorst und Umgebung sein Unwesen, brach in zwei Wohnhäuser ein und klaute Fahrräder. Ein Fall ereignete sich zwischen 07.15 Uhr und 14.15 Uhr in der Sachenstraße in Lechtingen. Dort öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses und stieg in die Räumlichkeiten ein. Er schaute sich zielgerichtet nach Wertgegenständen um und nahm eine schwarze Sporttasche von Adidas, Bargeld sowie Scheckkarten mit. Die zweite Tat passierte zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr in der Eichendorffstraße. Dort nahm der Dieb ein in der Garage abgestelltes weißes Crossrad der Marke Bulls mit. Der Täter kam offenbar mit einem weißen Damenrad von "Pegasus" zum Tatort und ließ dieses dort stehen. Offenbar derselbe Täter stieg gegen 11.45 Uhr in Rulle durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus der Straße Am Haupthügel ein. Er öffnete von innen die Haustür und stellte zwei im Haus befindliche E-Bikes nach draußen. Dabei wurde er von der gerade vom Einkaufen zurückkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchtete auf einem der beiden Pedelecs, einem schwarzen Herrenrad der Marke Raleigh. Am Tatort ließ der Täter das weiße Cube-Crossrad zurück, das aus dem Diebstahl in der Eichendorffstraße stammte. Der Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 bis 190cm groß, schlank und hatte eine gepflegte Erscheinung. Er hatte kurze, hellblonde Haare, einen Dreitagebart und trug eine dunkle Jacke sowie eine helle Jeanshose. Hinweise zum Täter sowie zur Herkunft des weißen Pegasus-Damenrades nimmt die Wallenhorster Polizei unter 05407-857000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell