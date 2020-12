Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Unbekannte setzten Gegenstände in Brand

RiesteRieste (ots)

Neben einem Rohbau in der Straße Storchenwiese, unweit des Alfsee Ferien- und Erlebnisparks, setzten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gegenstände in Brand. Ein Arbeiter bemerkte am Donnerstagmorgen die verrußte Hauswand und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge zündeten der oder die Täter zwischen 22 Uhr (Mittwoch) und 07.15 Uhr einen Rollator, Baumaterialien und eine Plane an, wodurch die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell