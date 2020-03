Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Einbruch in eine Gaststätte und Räume eines Taxiunternehmers (18.03.2020 - 19.03.2020)

Schramberg-Sulgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu zwei Einbrüchen, die in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag in das sich gegenüber der Einmündung der Brunnengasse in die Gartenstraße befindliche Gebäude begangen wurden.

Unbekannte Täter drangen dort gewaltsam in die Betriebsräume eines Taxiunternehmers und gewaltsam in eine Pizzeria ein. Die Zugangstüren zu beiden Betrieben wurden aufgehebelt. Bei dem Taxiunternehmer fehlt eine Küchenmaschine, in der Gaststätte wurde Bargeld entwendet.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, ein möglicherweise benutztes Fahrzeug oder den Verbleib entwendeter Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

