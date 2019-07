Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lkw mit Steinen beworfen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Unbekannte Personen warfen am Samstag, 29. Juni, gegen 20 Uhr, Steine auf einen Lkw Ford Transit, der auf einem Grundstück an der Heerlener Straße stand. Ein Anwohner hörte zu diesem Zeitpunkt verdächtige Geräusche und sah nach dem Rechten. Dabei bemerkte er vier Personen, die sich gerade zu Fuß in Richtung eines Feldweges entfernten. Bei Nachschau stellte er fest, dass der Lkw auf der Beifahrerseite offenbar durch Steinwurf beschädigt wurde. Das Fahrzeug wies zahlreiche Dellen sowie einen zersplitterten Außenspiegel auf. Auch das hintere Kennzeichen war verbogen. Zeugen, die die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell