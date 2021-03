Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Essen fängt Feuer

In einer Wohnung brannte es am Samstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Faurndauer Straße aus. Dort brannte es in einer Wohnung. Die Feuerwehrmänner löschten das Feuer in der Küche. Es brach aus, weil die Bewohnerin Essen in dem heißen Herd vergessen hatte. Die 40-Jährige blieb unverletzt; der Sachschaden gering.

